ЕИБ и Азербайджан сотрудничают в целях повышения безопасности на железных дорогах в рамках Среднего коридора (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) оказывает техническую помощь транспортному сектору Азербайджана.

Об этом Trend сообщил глава регионального представительства ЕИБ на Южном Кавказе Мацей Чура.

"Помимо финансирования, платформа EIB Global оказывает консультативную поддержку и техническое содействие в подготовке и реализации проектов. В настоящее время мы оказываем консультативную поддержку для повышения безопасности на железнодорожных переездах вдоль железнодорожного коридора Баку -Беюк Кесик, важного звена Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в Среднем коридоре", - сказал он.

По его словам, эта поддержка помогает Азербайджанским железным дорогам в анализе и определении приоритетов мероприятий, а также в разработке соответствующих проектных исследований.

"ЕИБ предоставляет эту поддержку в рамках Программы Восточного партнерства по инвестициям в развитие связи (EPIC). Финансируемая Европейским союзом и управляемая нашей консультативной программой совместной помощи для поддержки проектов в европейских регионах (JASPERS), EPIC предлагает странам Восточного партнерства бесплатную консультативную поддержку и техническое содействие для улучшения транспортного сообщения", - пояснил Мацей Чура.

Отметим, что объем нового финансирования Группы ЕИБ, подписанного в 2023 году, достиг 88 миллиардов евро, в то время как 49 миллиардов евро было выделено на "зеленое" финансирование. EIB Global, подразделение ЕИБ по развитию, ответственное за операции за пределами ЕС, подписало в 2023 году соглашение о новом финансировании на сумму 8,4 миллиарда евро.