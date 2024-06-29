АБИИ готов содействовать успеху COP29 в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Посредством проектов Азиатского банка инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) мы стремимся помочь Азербайджану в реализации его национальной повестки дня в соответствии с целями COP29.

Об этом Trend сказал вице-президент и корпоративный секретарь АБИИ Людгер Шукнехт.

"АБИИ уделяет особое внимание инфраструктуре, благоприятной для климата, способствующей как смягчению последствий изменения климата, так и адаптации к ним. Для достижения этой цели мы вкладываем значительные средства в возобновляемые источники энергии и экологичную инфраструктуру, что является нашей основной сферой деятельности. Кроме того, мы участвуем в проектах, связанных с подключением к цифровым технологиям, таких как модернизация сетей связи, автомобильных и железных дорог и портов, и все это при сохранении экологической устойчивости. Мы также рады обсудить COP29, подготовка к нему продолжается, а повестка дня все еще дорабатывается. Наша цель здесь - понять приоритеты Азербайджана и изучить, как наш банк может поддержать Азербайджан в их достижении", - подчеркнул он.

По его словам, Парижское соглашение имеет решающее значение в этом отношении, гарантируя, что все проекты будут соответствовать национальным обязательствам по нему и высоким экологическим, социальным и управленческим стандартам.

"Эти меры позволят АБИИ поддерживать свои страны-члены и клиентов в достижении их целей в области климата.

Я верю, что АБИИ, наряду с нашими многосторонними партнерами по развитию, такими как Всемирный банк и Азиатский банк развития, будут готовы поддержать повестку дня COP29 и Азербайджан. Это действительно фантастика, что Азербайджан будет принимать COP29. Возникнет необходимость в реализации соглашений, достигнутых на предыдущих совещаниях, и, естественно, всегда есть стремление разработать новые идеи или планы. Я думаю, что Азербайджан идеально подходит для содействия таким усилиям по достижению консенсуса, объединению заинтересованных сторон и координации усилий для достижения общих целей", - добавил вице-президент.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.