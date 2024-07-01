АБИИ готов инвестировать в инфраструктуру Среднего коридора - вице-президент (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) готов поддержать различные инициативы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом Trend сообщил вице-президент и корпоративный секретарь АБИИ Людгер Шукнехт.

"Средний коридор действительно является ключевым проектом для региона. В принципе, мы готовы участвовать в различных инициативах по развитию этого маршрута. Что касается конкретно Азербайджана, то мы находимся на ранней стадии сотрудничества в этом ключе, но в целом мы готовы оказать поддержку. В регионе есть и другие страны, где обсуждения продвинулись дальше, и некоторые проекты уже реализуются. Однако я уверен, что регион будет развиваться позитивно благодаря Среднему коридору", - сказал он.

По его словам, АБИИ может поддержать различные высококачественные проекты, касающиеся железных дорог, морских портов, энергетической инфраструктуры и трансмиссии энергии. "Хорошо функционирующий маршрут требует надежной передачи энергии и дорожной инфраструктуры", - сказал Шукнехт.

Вице-президент АБИИ отметил, что ключевым требованием является соответствие этих проектов международным стандартам банка, которые служат знаком одобрения и гарантией качества.

"Таким образом, мы способны поддержать все инициативы, но я воздерживаюсь от предположений, потому что в конечном счете правительство Азербайджана и клиенты из частного сектора должны решать, как они хотят взаимодействовать с нами. Мы готовы участвовать в обсуждениях и принимать меры, всегда учитывая потребности и предпочтения наших клиентов", - добавил Людгер Шукнехт.

Средний коридор - это транспортный и торговый маршрут, который соединяет Азию и Европу и проходит через несколько стран региона. Это альтернативный маршрут традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он проходит через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы.