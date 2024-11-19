В Азербайджане будет регулироваться цена на бензин марки АИ-95

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется включить цены на бензин марки АИ-95 в регулируемые цены.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии на обсуждении предлагаемой поправки в закон "О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности" заявил начальник отдела экономики Министерства энергетики Рауф Гурбанов.

Он отметил, что в ближайшее время ожидается внесение Кабинетом министров Азербайджана АИ-95 в этот список.

"Бензин марки АИ-98 у нас не производится. Поэтому его цена не регулируется", - добавил он.

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