ЕИБ о важности интеграции отчетности по устойчивому развитию и финансам на COP29

БАКУ /Trend/ - Важно интегрировать отчетность в области устойчивого развития с финансовой отчетностью, заявила Нэнси Сайч, главный эксперт по изменению климата в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ), выступая на панельной дискуссии о роли независимой оценки в формировании мер по финансированию борьбы с изменением климата на COP29, сообщает Trend.

Она подчеркнула, что аудиты устойчивого развития сыграли ключевую роль в совершенствовании процессов климатического финансирования ЕИБ.

"Мы начали с отчетности о наших мерах по борьбе с изменением климата, но теперь мы занимаемся экологией, то есть мерами по борьбе с изменением климата и экологической устойчивостью", — пояснила Сайч. Она отметила, что эти проверки, проводимые либо собственными аудиторами ЕИБ, либо Европейской счетной палатой, сосредоточены не только на финансовых потоках, но и на воздействии проектов. "В обоих аудитах рассматриваются финансы, методологии, а также результаты и воздействие", — добавила она.

Сайч также сообщила, что аудит устойчивого развития, проведенный ЕИБ, выявил области, требующие улучшения. "Мы поняли, что нам нужно гораздо тщательнее продумать, как мы фиксируем, как мы пришли к решению", — сказала она, имея в виду необходимость более надежного процесса документирования. Это привело к введению специального приложения, в котором команды должны объяснить, как они рассчитывали климатическое финансирование, что обеспечивает прозрачность и помогает избежать расхождений. "Как только вы говорите командам, что они должны это записать, они должны это обдумать и убедиться, что ссылаются на правильные документы", — отметила Сайч, подчеркивая ценность этого улучшения.

Другим важным выводом из аудита стала необходимость четкой процедуры корректировки процентных ставок климатического финансирования в проектах. "Когда позже произошли изменения, аудитор спросил: 'Кто санкционирует изменения?' а у нас не было процедуры для этого", — добавила Сайч. Она подчеркнула, что наличие второго взгляда для одобрения таких изменений имеет решающее значение для поддержания точности и прозрачности отчетности.

Сессия, организованная Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), была посвящена балансу между финансовой поддержкой социально-экономических потребностей и потенциалом смягчения последствий, а также вопросам прозрачности отчетности по климатическому финансированию и пробелам в доказательствах и оценке.