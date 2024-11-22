В Нахчыване выставлен на продажу ряд нежилых участков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Несколько нежилых участков в Нахчыванской Автономной Республике выставляются на продажу юридическим лицом публичного права "Центр организации аукционов" при Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу, торги состоятся 16 декабря.

Цена продажи 9 нежилых участков, выставленных на аукцион, варьирует от 1950 до 12572 манатов.

Было отмечено, что к участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии с законодательством представили необходимые документы и внесли залог в размере 10 процентов от первоначальной цены продажи объекта приватизации.

Заявки на участие будут приниматься юридическим лицом публичного права "Центр организации аукционов" при Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики в сроки не позднее чем за 3 банковских дня до проведения аукциона по адресу: город Нахчыван, 8-я улица, 1/5а.