Внесена ясность в связи с изменениями в "Правило определения квоты трудовой миграции"

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правило определения квоты трудовой миграции". Согласно изменениям, квота будет утверждаться Кабинетом министров Азербайджанской Республики не за три, а за один месяц до начала каждого года. Работодатели будут представлять в Государственную миграционную службу прогноз-информацию о спросе на иностранную рабочую силу на следующий год - не до 1 мая, а до 1 августа каждого года.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство экономики, Министерство науки и образования, Государственная миграционная служба, Государственная нефтяная компания Азербайджана будут представлять соответствующие данные в комиссию, состоящую из представителей соответствующих структур, ежегодно не до 1 августа, а до 1 сентября.

Министерство труда и социальной защиты населения на основе представленных в комиссию данных будет готовить заключение и представлять его членам комиссии не до 15 августа, а до 15 октября каждого года.

Информация, которую Министерство труда и социальной защиты должно представить в комиссию, также будет включать анализ трудовых договоров, действующих на основании разрешения на работу иностранцев через электронную систему Министерства.

Министерство науки и образования будет представлять в комиссию информацию о количестве граждан, завершивших обучение в высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях по профессиям и специальностям, а также в общеобразовательных учреждениях на базе полного среднего образования на следующий год. В информации, предоставленной Государственной миграционной службой о состоянии использования утвержденной квоты на текущий и прошлый год, также будет указан список имен иностранцев с действующими разрешениями на работу.

Предложения по квоте на следующий год будут представляться Комиссией в Кабинет министров не до 15 сентября, а до 10 ноября каждого года.

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