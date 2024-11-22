БАКУ /Trend/ - 23 ноября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоится аукцион по размещению облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики (ИКГФ).

Как сообщили Trend на бирже, сбор заказов во время аукциона будет организован с 11:00 до 12:30 в соответствии с торговым регламентом БФБ.

Информация о параметрах выпуска облигаций приведена в таблице ниже:

ISIN код ценной бумаги AZ2092008682 Объем эмиссии 50,000,000 манатов Номинальная цена 1,000 манатов Цена на аукционе 1,000 манатов Срок обращения облигаций 8640 дня Процентная ставка 3% Срок погашения процентного дохода Через каждые 180 дней (каждые 6 месяцев) Андеррайтер ОАО "Unicapital İ.Ş"

Если размещенные заказы превысят предложение, заказы будут обеспечены в пропорциональном порядке.

Проспект эмиссии облигаций ИКГФ размещен на веб-сайте БФБ (www.bfb.az) в разделе "Эмитенты".

Лица, заинтересованные в участии в торговле на БФБ, могут обратиться в инвестиционные компании, которые являются членами биржи.

Контакты биржи можно найти на веб-сайте БФБ (www.bfb.az).