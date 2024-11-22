Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Состоится аукцион по размещению облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда

Экономика Материалы 22 ноября 2024 17:23 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 23 ноября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоится аукцион по размещению облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики (ИКГФ).

Как сообщили Trend на бирже, сбор заказов во время аукциона будет организован с 11:00 до 12:30 в соответствии с торговым регламентом БФБ.

Информация о параметрах выпуска облигаций приведена в таблице ниже:

ISIN код ценной бумаги

AZ2092008682

Объем эмиссии

50,000,000 манатов

Номинальная цена

1,000 манатов

Цена на аукционе

1,000 манатов

Срок обращения облигаций

8640 дня

Процентная ставка

3%

Срок погашения процентного дохода

Через каждые 180 дней (каждые 6 месяцев)

Андеррайтер

ОАО "Unicapital İ.Ş"

Если размещенные заказы превысят предложение, заказы будут обеспечены в пропорциональном порядке.

Проспект эмиссии облигаций ИКГФ размещен на веб-сайте БФБ (www.bfb.az) в разделе "Эмитенты".

Лица, заинтересованные в участии в торговле на БФБ, могут обратиться в инвестиционные компании, которые являются членами биржи.

Контакты биржи можно найти на веб-сайте БФБ (www.bfb.az).

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости