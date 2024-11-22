БАКУ /Trend/ - 23 ноября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоится аукцион по размещению облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики (ИКГФ).
Как сообщили Trend на бирже, сбор заказов во время аукциона будет организован с 11:00 до 12:30 в соответствии с торговым регламентом БФБ.
Информация о параметрах выпуска облигаций приведена в таблице ниже:
|
ISIN код ценной бумаги
|
AZ2092008682
|
Объем эмиссии
|
50,000,000 манатов
|
Номинальная цена
|
1,000 манатов
|
Цена на аукционе
|
1,000 манатов
|
Срок обращения облигаций
|
8640 дня
|
Процентная ставка
|
3%
|
Срок погашения процентного дохода
|
Через каждые 180 дней (каждые 6 месяцев)
|
Андеррайтер
|
ОАО "Unicapital İ.Ş"
Если размещенные заказы превысят предложение, заказы будут обеспечены в пропорциональном порядке.
Проспект эмиссии облигаций ИКГФ размещен на веб-сайте БФБ (www.bfb.az) в разделе "Эмитенты".
Лица, заинтересованные в участии в торговле на БФБ, могут обратиться в инвестиционные компании, которые являются членами биржи.
Контакты биржи можно найти на веб-сайте БФБ (www.bfb.az).