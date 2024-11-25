Импорт черных металлов в Азербайджан увеличился, а экспорт - снизился

БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь текущего года Азербайджан импортировал 854 тысячи 51 тонну черных металлов и изделий из них на сумму 978 миллионов 195 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно отчету, это на 64 миллиона 810 тысяч долларов США (7,09 процента) больше, чем за тот же период прошлого года в стоимостном выражении, и на 119 тысяч 927 тонн (16,3 процента) больше, чем за тот же период прошлого года в весовом.

За 10 месяцев импорт черных металлов и изделий из них составил 5,88 процента от общего импорта страны.

Также за этот период Азербайджан экспортировал 84 тысячи 309 тонн черных металлов и изделий из них на сумму 76 миллионов 865 тысяч долларов США.

Это в стоимостном выражении меньше на 13 миллионов 916 тысяч долларов США (15,3 процента), чем в годовом исчислении, и на 10 тысяч 600 тонн (11,16 порцента) в весовом.

За 10 месяцев экспорт черных металлов и изделий из них составил 0,34 порцента от общего объема экспорта страны.

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10 ayda qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı ölkənin ümumi ixracının 0.34%-ni təşkil edib.