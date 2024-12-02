Европейские компании проинформированы о новых возможностях в связи со Средним коридором

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) было представлено на Европейском саммите "Шелкового пути" в Вене. Советник председателя АЖД Эмиль Мамедов выступил на мероприятии с презентацией о Среднем коридоре, роли Азербайджана в развитии этого коридора и расширении регионального и международного сотрудничества АЖД для увеличения объемов транзитных грузоперевозок.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации АЖД.

Представитель АЖД особо подчеркнул важность интеграции железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК) для реализации потенциала Среднего коридора. Было отмечено, что БТК предлагает более короткий и быстрый маршрут для эффективной транспортировки транзитных и экспортных грузов из Китая в Европу с годовой пропускной способностью 5 миллионов тонн.

Было отмечено, что европейские логистические операторы и экспедиторские компании могут воспользоваться новыми возможностями для региональных перевозок, интенсифицируя использование Среднего коридора. Также участникам мероприятия была предоставлена информация о формировании базы грузов, перевозимых с Запада на Восток, о возможности перевозки грузов по Среднему коридору через Турцию и БТК, а также работе, проводимой АЖД в этом направлении.

Говоря о проделанной АЖД работе по развитию Среднего коридора, Эмиль Мамедов отметил, что в прошлом году была завершена модернизация БТК и создано совместное предприятие с грузинской стороной для эффективной эксплуатации маршрута. Было отмечено, что другое совместное предприятие было создано между Азербайджаном, Грузией и Казахстаном для развития Среднего коридора.

Было отмечено, что АЖД обеспечили запуск первого экспортного блок-поезда из Азербайджана в Китай в этом месяце, чтобы дать еще больший импульс развитию Среднего коридора. Экспортный блок-поезд, состоящий из 62 40-футовых контейнеров, будет доставлять грузы через Казахстан в порт Сиань, один из крупнейших сухопутных портов Китая. До конца этого года из Азербайджана в Китай планируется отправить в общей сложности 600 контейнеров экспортных грузов.

В то же время с участием железнодорожных организаций Азербайджана, Турции, стран Центральной Азии и Европы в этом году в Баку состоялась консультативная встреча руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут", в которой также представлен австрийский транспортный маршрут, отмечено, что основной целью нового маршрута является увеличение грузооборота за счет оживления южного направления Среднего коридора.

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