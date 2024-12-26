В Азербайджане началось привлечение вкладов из Восточного Зангезура (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось привлечение вкладов из Восточно-Зангезурского экономического района.

Об этом в четверг Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2024 года из Восточно-Зангезурского экономического района было привлечено 392 тысячи манатов. Средняя процентная ставка по этому показателю составила 1,81 процента.

388 тысяч манатов, привлеченных из указанного региона, были в национальной валюте, а 4 тысячи манатов - в свободно конвертируемой валюте.

Отметим, что на 1 декабря текущего года привлеченные вклады в Азербайджане в целом по регионам составили 14,2 миллиарда манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!