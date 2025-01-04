ЕИБ о текущих проектах цифровизации на Западных Балканах (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) активно согласовывает свои проекты на Западных Балканах с политикой ЕС, стремясь обеспечить устойчивый транспорт, чистую окружающую среду и современное образование, одновременно содействуя созданию рабочих мест.

Об этом в интервью Trend сказал глава регионального центра ЕИБ в регионе Западных Балкан Дэмиен Соррелл.

"С 2010 года мы инвестировали более 11 миллиардов евро, внедряя ценности и стандарты ЕС в наши проекты. Это приносит долгосрочные и ощутимые преимущества жителям региона, — отметил Соррелл. - Наши усилия также помогают странам адаптировать стандарты ЕС и улучшить управление еще до их вступления в Союз."

Он подчеркнул важность Плана экономического роста ЕС для ускорения этих процессов. "Реализация Плана экономического роста значительно повысит эффективность нашей работы. Это связано с реформами, которые страны должны провести, чтобы получить доступ к финансовому пакету в размере 6 миллиардов евро", — добавил он. По его словам, EIB Global готов поддерживать проекты в ключевых секторах, включая транспорт, энергетику, цифровизацию и развитие человеческого капитала.

Цифровая трансформация, по мнению Соррелла, играет ключевую роль в экономическом росте региона. С 2020 года ЕИБ вложил 200 миллионов евро в развитие цифровой инфраструктуры и навыков. Среди поддержанных проектов — внедрение сети 5G в Сербии и обеспечение школ широкополосным интернетом. "Эти инвестиции способствуют повышению производительности и конкурентоспособности, а также могут привлечь новые прямые иностранные инвестиции в технологический сектор", — пояснил он.

Кроме того, развитие инновационных экосистем является приоритетом для ЕИБ. "Инновационные экосистемы критически важны для стимулирования роста в высокотехнологичных секторах", — отметил Соррелл. Он привел в пример научно-технические парки в Нише, Белграде и Нови-Саде, которые поддерживает ЕИБ. Эти проекты демонстрируют успешное сотрудничество университетов, бизнеса и государственных структур.

"Мы стремимся создать благоприятную инновационную среду, выстраивая мосты между образованием, бизнесом и политикой", - сказал в завершение глава регионального представительства банка.