Стала известна максимальная производственная мощность 15 основных производственных предприятий Petkim

СТАМБУЛ /Trend/ - 15 основных производственных предприятий компании Petkim имеют максимальную производственную мощность 3,6 миллиона тонн и производят около 60 различных видов продукции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил глава подразделения по переработке и нефтехимии SOCAR Türkiye Кянан Мирзаев на пресс-конференции, посвященной SOCAR Türkiye и компаниям группы.

Он отметил, что Petkim является первым и единственным интегрированным нефтехимическим предприятием Турции и осуществляет экспорт в 48 стран.

Petkim удовлетворяет около 10,8 процента потребностей Турции в нефтехимической продукции. Численность персонала - 2446 человек. Общая занятость, включая подрядчиков, превышает 5000 человек",- сказал он.

В 2020 году Petkim был избран в платформу Global Lighthouse Network Всемирного экономического форума (WEF).

"В конце 2022 года Petkim побил рекорд чистой прибыли за свою 58-летнюю историю - 6,5 миллиарда турецких лир. В 2023 году Petkim занял 40-е место в списке "1000 лучших экспортеров" Ассамблеи экспортеров Турции. С целью эффективного использования потенциала возобновляемых источников энергии в 2017 году введена в эксплуатацию ветряная электростанция Petkim мощностью 51 мегаватт. Компания заняла третье место в списке "100 крупнейших компаний" Промышленной палаты Эгейской зоны (EBSO) в 2023 году. Согласно списку "Звезды экспорта 2023 года" Ассоциации Эгейских экспортеров, Petkim занял первое место как в общей, так и в химической категориях. Кроме того, Petkim занял 30-е место в списке "500 крупнейших промышленных предприятий Турции 2023", подготовленном Промышленной палатой Стамбула, с 35,9 миллиардами продаж. Petkim занял 36-е место в исследовании Fortune 500 TÜRKİYE 2023, в котором перечислены 500 крупнейших компаний Турции. В списке Capital 500, ежегодно публикуемом журналом Capital и в котором перечислены крупнейшие компании Турции, Petkim занял 48-е место в 2023 году", - добавил К.Мирзаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!