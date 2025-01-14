БАКУ /Trend/ - В городе Агдам будет построен новый жилой комплекс для бывших вынужденных переселенцев.

Как стало известно во вторник Trend, жилой комплекс, который будет построен для бывших вынужденных переселенцев в рамках V фазы, будет среднеэтажным и многофункциональным.

Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах завершила подготовительные работы по вертикальному планированию, а также сносу зданий в рамках данного проекта.

Организация поручила выполнение вышеуказанных работ Обществу с ограниченной ответственностью RF İnşaat и заключила с ним договор.

Согласно договору, компании выплачено 265,1 тысячи манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!