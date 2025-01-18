ЕИБ озвучил стратегию инновационных инвестиций для Западных Балкан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) активно работает над созданием благоприятной финансовой среды на Западных Балканах, используя различные финансовые инструменты.

Об этом в интервью Trend заявил глава регионального хаба ЕИБ на Западных Балканах Дэмиен Соррелл.

Соррелл подчеркнул важность качественной подготовки проектов и стратегий для обеспечения доступа к финансированию ЕС. Особое внимание он уделил программе JASPERS, учрежденной Европейской комиссией и ЕИБ в 2005 году, которая действует на Западных Балканах с 2011 года.

"Эксперты JASPERS выполнили свыше 100 консультативных заданий в регионе, что поспособствовало развитию автомобильных и железных дорог, улучшению доступа к питьевой воде, экологически чистой энергии и цифровой инфраструктуре", - отметил Соррелл. Среди недавних успешных проектов он выделил план по модернизации железных дорог Албании и восстановление сербского судоходного шлюза "Железные ворота I" на Дунае.

Важной частью стратегии ЕИБ является стимулирование производственных инвестиций, направленных на региональный рост. "Для этого необходима интеграция Европейского союза и региональных рынков с созданием четких стимулов, поддерживающих рост и инновации. Формирование Общего регионального рынка, подкрепленное последним планом развития, является значительным шагом вперед", - подчеркнул он.

Инновации занимают центральное место в деятельности ЕИБ, который активно поддерживает новаторские проекты. "Мы, например, оказали поддержку первым оффшорным ветряным электростанциям, когда этот сектор считался слишком рискованным для коммерческих банков", - пояснил Соррелл. Он также отметил, что Европейский инвестиционный фонд (EIF), дочерняя структура ЕИБ, инвестировал в почти половину европейских компаний-единорогов, включая такие как Skype и WeTransfer.

На Западных Балканах ЕИБ, совместно с Европейской комиссией, внедряет финансовые инструменты, направленные на поддержку малых и средних предприятий (МСП) и развитие устойчивого фондового рынка. "Через EIF мы также инвестируем в фонды прямых инвестиций, действующие в регионе", - добавил Соррелл.

Техническая помощь занимает важное место в поддержке ЕИБ. Среди ключевых инициатив он выделил программу "ЕС за "зеленую" повестку дня" в Сербии, которая помогает местным муниципалитетам и компаниям запускать инновационные экологические проекты. "Эта программа реализуется в партнерстве с Европейским союзом, правительством Сербии, посольством Швеции и ЕИБ", - отметил он.

Кроме того, ЕИБ активно делится своими экспертными знаниями через Европейский центр по государственно-частным партнерствам (EPEC), содействуя развитию эффективных механизмов ГЧП. "Мы стремимся внедрять решения, которые обеспечат устойчивый рост и развитие региона", — сказал в заключение Дэмиен Соррелл.