ЕИБ поддерживает энергетическую трансформацию на Западных Балканах (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Стратегические инвестиции играют ключевую роль в переходе к устойчивой энергетике на Западных Балканах.

Об этом в интервью Trend заявил глава Регионального центра для Западных Балкан в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ) Дэмиен Соррелл.

"В условиях текущих геополитических потрясений и неопределенности крайне важно сосредоточиться на стратегических инвестициях. Энергетический переход является главным приоритетом для Западных Балкан, которые по-прежнему сильно зависят от ископаемого топлива", - отметил Соррелл.

Он подчеркнул необходимость комплексного подхода к созданию низкоуглеродной экономики. "Переход к низкоуглеродной экономике потребует расширения и модернизации инфраструктуры передачи и распределения энергии, чтобы обеспечить большее потребление возобновляемых источников энергии, а также создание надежной правовой базы, внедрение мер по повышению энергоэффективности и усиление интеграции регионального энергетического рынка", - пояснил он.

Как климатический банк ЕС, EIB Global играет ключевую роль в поддержке устойчивых энергетических инвестиций через финансовую и техническую помощь. "EIB Global способствует устойчивым инвестициям в энергетический сектор, предоставляя финансовую и техническую поддержку, включая гранты ЕС, выделяемые через Всемирный инвестиционный фонд", - подчеркнул Соррелл.

В качестве примера усилий ЕИБ в регионе он привел ветровую электростанцию Влашич в Боснии и Герцеговине. "ЕС предоставил финансовый пакет, включающий кредит в размере 36 миллионов евро от ЕИБ и грант в размере 21 миллиона евро. Ожидается, что эта ветроэлектростанция будет производить 115 ГВт-ч электроэнергии в год, что эквивалентно потребности 20 000 домохозяйств, а также сократит выбросы CO2 на 140 000 тонн в год".

Другим важным проектом является солнечная электростанция в Приштине мощностью до 100 МВт в год. "Для строительства этого солнечного проекта ЕИБ предоставит кредит в размере 33 миллионов евро и грант на 32 миллиона евро. Эти смешанные финансовые механизмы помогут региональным экономикам реализовать амбиции по переходу к устойчивой энергетике, несмотря на экономические трудности и ограниченные финансовые ресурсы", - отметил представитель банка.

Соррелл также подчеркнул важность привлечения частного сектора в производство экологически чистой энергии: "Необходимо поощрять частные компании к инвестициям в чистую энергетику, что может быть поддержано EIB Global и другими международными финансовыми институтами".

Он добавил, что малые и средние предприятия (МСП) уже получают выгоду от целевых займов ЕИБ в регионе: "МСП могут снизить углеродный след своих производственных линий, например, установив солнечные панели, что также повысит их конкурентоспособность на мировом рынке".