Alstom нацелена на развитие экологически чистых железнодорожных сетей в Центральной Азии - управляющий директор

БАКУ /Trend/ - Компания Alstom выделяет ключевую роль Центральной Азии как стратегического транспортного узла и экономического шлюза для многих стран.

Об этом в интервью Trend заявил управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Джером Бойе.

"Центральная Азия — это важнейшие ворота в регион и значимый транспортный узел для множества стран. Наша долгосрочная цель — укрепление этой стратегической позиции за счет увеличения вклада в региональную экономическую интеграцию и достижение целей устойчивого развития транспорта", — отметил Бойе.

Для реализации этих задач компания сосредоточена на развитии кадрового и производственного потенциала в соответствии с запросами клиентов. "Яркий пример — постоянное развитие наших услуг, которые позволяют клиентам точно прогнозировать операционные расходы. Обеспечивая надежность и доступность их активов, мы поддерживаем их в течение 25 лет, помогая работать уверенно и эффективно", — добавил он.

Особое внимание Alstom уделяет внедрению экологичных транспортных решений. "Благодаря инновациям и передовым технологиям мы делаем значительные шаги к созданию более эффективных и экологичных железнодорожных сетей, которые соответствуют целям устойчивого развития региона", — подчеркнул Бойе.

Компания активно поддерживает модернизацию транспортной инфраструктуры и сотрудничество между странами. "Центральная Азия продолжает развиваться, и Alstom стремится быть активным партнером этого процесса, внося вклад в обновление инфраструктуры и укрепляя межгосударственные связи для повышения взаимосвязанности и экономического процветания", — отметил он.

Сильное присутствие Alstom в Казахстане служит отправной точкой для регионального расширения компании. Бойе подчеркнул значение страны в развитии экспорта локомотивов и железнодорожного оборудования. "Мы видим большие возможности для экспорта локомотивов и железнодорожного оборудования в соседние страны. Наше производственное предприятие в Казахстане полностью готово удовлетворить потребности региона и выйти на более широкий рынок", — пояснил он.

Стратегическое расположение и производственные возможности Alstom позволяют компании эффективно реагировать на запросы стран Центральной Азии. "Мы используем наш местный опыт и связи, чтобы удовлетворить растущий спрос на современные железнодорожные перевозки. Это делает нас надежным партнером для стран, стремящихся модернизировать инфраструктуру", — добавил Бойе.

Устойчивое развитие остается в центре внимания Alstom. "Приверженность технологическим инновациям и экологичности делает нас предпочтительным партнером для стран, стремящихся улучшить свои железнодорожные системы. Мы рады вносить вклад в развитие транспортной инфраструктуры региона, способствуя росту взаимосвязанности и экономического сотрудничества", — резюмировал Бойе.