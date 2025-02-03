Казахстанский Halyk Bank демонстрирует высокие финансовые показатели

БАКУ /Trend/ - Казахстанский Halyk Bank продолжает демонстрировать стабильные фундаментальные показатели, сочетая дисциплинированное управление рисками с внедрением передовых технологий для обеспечения роста и прибыльности.

Об этом в интервью Trend заявил заместитель генерального директора и член правления Halyk Bank Нариман Мукушев.

По словам Мукушева, высокие кредитные рейтинги банка подтверждают его устойчивые позиции на рынке. "Мы эффективно совмещаем дисциплинированный подход к управлению рисками с инновационными технологиями, что позволяет нам поддерживать сильные фундаментальные показатели", — отметил он. Halyk Bank занимает лидирующие позиции среди частных банков Казахстана по кредитным рейтингам: Moody's — Baa1, Fitch — BBB-, S&P — BB+. Кроме того, банк демонстрирует впечатляющие показатели прибыльности: средняя трехлетняя рентабельность активов (ROAA) составляет 4,4 процента, а рентабельность собственного капитала (ROAE) — 31,5 процента.

"Наш успех тесно связан с успехом Казахстана: поддерживая наших клиентов, мы вносим вклад в финансовую стабильность страны и стимулируем возможности для роста как бизнеса, так и частных лиц", — подчеркнул Мукушев.

Halyk Bank также выделяется своей дивидендной политикой. За последние пять лет он выплачивал акционерам в среднем 48 процентов своей чистой прибыли, предлагая как высокую доходность, так и перспективы роста. "Мы уверены, что Halyk предоставляет инвесторам уникальное сочетание: акции с высоким потенциалом роста и лидерство в отрасли по дивидендной доходности", — отметил Мукушев.

Финансовые результаты банка продолжают впечатлять. В третьем квартале 2024 года чистая прибыль выросла на 53,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 259,7 миллиарда тенге (558 миллионов долларов). Этот рост обусловлен успехами в сфере цифрового банкинга и финтех-решений. "Наш процентный доход увеличился на 31,5 процента, что позволило нам достичь чистой процентной маржи в 7,3 процента", — сообщил Мукушев.

Стратегические планы банка направлены на дальнейшее развитие цифровой экосистемы, чтобы удовлетворить растущие потребности розничных и корпоративных клиентов. "Мы активно внедряем искусственный интеллект и другие передовые технологии для повышения операционной эффективности и улучшения клиентского опыта", — подчеркнул Мукушев, добавив, что Halyk продолжит занимать лидирующие позиции в цифровой трансформации банковской отрасли.

На региональном уровне банк стремится укрепить свое присутствие в Узбекистане и Грузии, усиливая экономические связи в Центральной Азии и за ее пределами. "Наше внимание к этим рынкам отражает наше стремление находить новые пути роста в регионе", — пояснил Мукушев. В Казахстане Halyk Bank намерен активизировать работу с малыми и средними предприятиями и частными клиентами, предлагая им инновационные услуги и финансовую экспертизу, которые способствуют укреплению всех секторов экономики.