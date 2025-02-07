Средняя зарплата в Азербайджане за последние пять лет выросла более чем на 40%

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным за прошлый год, среднемесячная номинальная заработная плата работников по найму в экономике Азербайджана составила 1 009,2 маната.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по статистике.

Согласно информации, этот показатель на 75,4 маната или 8,1% больше, чем годом ранее, и на 301,9 маната или 42,7% больше, чем за последние пять лет. Так, в 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны составила 933,8 маната, а в 2020 году - 707,3 маната.

Также, в 2021 году среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана составила 732,1 маната, а в 2022 году - 839,4 маната.

Отметим, что в прошлом году в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была выше.

Напомним, что по состоянию на 1 января текущего года численность наемных работников в экономике страны по предварительным данным составила 1,7 миллиона человек, из них 882,8 тысячи человек заняты в государственном секторе экономики, а 895,7 тысячи человек - в негосударственном секторе.

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