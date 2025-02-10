БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ОАО ”AFB Bank" обязательное к исполнению распоряжение.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, выявлен случай некорректного представления ОАО "AFB Bank" сведений о валютно-обменных операциях в информационную систему, сформированную в целях осуществления валютного контроля, что противоречит требованиям пункта 7.5 "Положения о единой информационной системе о валютных операциях".

В соответствии с требованиями статьи 47.4 Закона Азербайджанской Республики "О банках" Центральный банк издал обязательное распоряжение для ОАО "AFB Bank" о усилении контроля за выполнением обязанностей участников единой информационной системы, определенных Положением, с целью предотвращения подобных нарушений в будущем.

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