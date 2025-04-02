АБИИ выделит кредит Бакинскому метрополитену

БАКУ /Trend/ - В соответствии с "Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, начинается реализация плана мероприятий по расширению Бакинского метрополитена.

Об этом в среду Trend сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

"Особое значение имеет завершение строительства электрических депо "Дарнагюль" и "Ходжасан" в рамках первого этапа проектов. Для оказания технической помощи и поддержки реализации мероприятий Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) предусмотрено выделение кредитных средств.

Часть выделяемых кредитных средств пойдет на покупку товаров, выполнение работ и оказание ряда услуг. В соответствии с требованием законодательства, в связи с этим методом Международного открытого тендера будет определен победитель и подписан соответствующий договор",- говорится в сообщении ЗАО.

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