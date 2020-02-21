Названа дата ввода в эксплуатацию платной дороги в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В этом году были вложены инвестиции на благоустройство 36 дорог республиканского значения, 12 дорог в сельских районах и пригородах Баку.

Об этом сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что самым сложным является проект автомобильной дороги от Гянджи до госграницы Грузии, которую предстоит переделать из дороги второй технической категории в дорогу первой технической категории: «Агентство планирует завершить некоторые части проекта, чтобы сделать дорогу четырехполосной. Также до конца этого года планируется отделить автотрассу Баку-Шамахы-Евлах от поселка Халдан, и завершить 54-х километровый участок Халдан-Шеки автодороги Халдан-Шеки- Мазымчай (таможенный пункт) до границы с Грузией. Кроме того, до конца года планируется построить 68-ми километровый участок дороги республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди».

Глава Агентства добавил, что самым крупным проектом является строительство и сдача в эксплуатацию автомобильной дороги до 45-го километра с границей России, параллельно бетонной дороге: «Эта дорога впервые будет введена в эксплуатацию в качестве платной. До конца этого года планируется завершить и сдать в эксплуатацию 100-километровый участок новой дороги, параллельно строящейся от 45-го километра автодороги Баку-госграница России (от пос. Г.З. Тагиева до 208-го километра)».

Он пояснил, что после сдачи этой дороги в эксплуатацию начнется ремонт функционирующей бетонной дороги: "Кроме того, два года назад в эксплуатацию была сдана дорога Баку-Алят-Астара-Иран, но поскольку на границе Ирана не был построен мост через реку Астара, дорога оставалась несоединенной. Строительство моста уже согласовано на встрече президентов Азербайджана и Ирана. Скорее всего, в этом году мост будет построен и введен в эксплуатацию. Таким образом, будет обеспечено передвижение в Иран без использования дорог внутри Астаринского района".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)