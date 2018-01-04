В Узбекистане с 2018 года ввели новую версию Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с 1 января 2018 года ввели Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) версии 2017 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О введении Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан версии 2017 года».

В документе отмечается, что Всемирная таможенная организация внесла изменения и дополнения в Гармонизированную систему описания и кодирования товаров, вступившие в силу в 2017 году.

Глава Узбекистана ввел в действие с 1 января 2018 года Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Узбекистана версии 2017 года, разработанную на базе обновленной Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.

Внешнеторговый оборот Узбекистана за девять месяцев 2017 года увеличился на 16,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составил около 20 миллиардов долларов США. При этом объем экспорта товаров и услуг вырос на 25,6 процента и составил 10,4 миллиарда долларов, а объем импорта вырос на 8,4 процента и составил 9,6 миллиарда долларов.

Ранее президент Узбекистана сказал, что общий показатель экспорта Узбекистана в 2018 году ожидается на уровне 12,1 миллиарда долларов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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