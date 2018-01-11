Unibank предлагает кредиты для бизнеса с нулевой комиссией

БАКУ /Trend/ - В течение месяца Unibank проводит кредитную кампанию, в рамках которой предприниматели смогут получить кредиты без комиссии, сообщает банк в четверг.

За бизнес-кредиты, оформленные в течение января, не будет взиматься комиссия. Если Вы планируете расширить свой бизнес, то именно сейчас самое время сделать это. Не упустите свой шанс получить бизнес-кредиты Unibank с нулевой комиссией и выгодными процентными ставками.

Также для владельцев бизнеса в Unibank действует кампания, в рамках которой клиенты, открывшие счет до 31 января, получат скидки в размере 50 процентов на следующие банковские операции:

- Конвертация

- Платежи в национальной и иностранной валютах

- Денежные переводы

- Обналичивание средств

- Заказ пластиковых карт

Кампания действует в течении трех месяцев.

В чем преимущество обслуживания в Unibank?

- Выгодные тарифы

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира

- Бронирование счета в течение нескольких минут

- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из всех банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно.

- Овердрафты на счета, необходимые для предотвращения дефицита наличности

- Минимизация документооборота

- Возможность взноса выручки и иных операций по платежным терминалам самого банка и иных систем, таких как E-manat

- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Предприниматели могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), Internet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы "Гара Гараев", "Ичеришехер", "Дарнагюль", "Ясамал", 15-й филиал, 10-й филиал, "Нефтчиляр", "Аджеми" и "Unibank бизнес-центр" или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

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