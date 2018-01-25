Спрос на ноты Центробанка Азербайджана значительно превысил предложение

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) в среду провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 250 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в четверг БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение на 52,6 процента - банки подали заявки на 381,62 миллиона манатов.

Заявки были представлены в ценовом диапазоне 98,862 маната (при доходности в 14,8 процента) и 98,9998 маната (12,99 процента). Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 98,9093 (14,18 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком в 98,9219 маната (14,01 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 250 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам – 21 февраля 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 25 января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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