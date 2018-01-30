Айдын Алиев: Новая система таможенных тарифов в Азербайджане не нацелена на протекционизм (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Внедрение новой системы таможенных тарифов в Азербайджане с 2018 года не ставит целью их повышение или политику протекционизма, сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана генерал-полковник таможенной службы Айдын Алиев.

По его словам, основной задачей внедрения новой системы было не только обеспечение бюджетных поступлений, но и регулирование внутреннего производства.

"Мы думаем, что смогли обеспечить выполнение данной задачи. Я считаю, что применение новой таможенно-тарифной системы окажет необходимую поддержку развитию ненефтяного сектора и расширению внутреннего производства", - сказал Алиев.

Глава ГТК отметил, что во время подготовки новой системы ставки импортной пошлины по используемым в производстве сырью и материалам, производство которых в Азербайджане не налажено, были снижены до нуля процентов, а по сырью и материалам, производство которых находится на недостаточном уровне, - с 15 и 10 процентов до пяти процентов.

"Наряду с этим хочу отметить, что по отношению к продукции, обладающей потенциалом производства внутри Азербайджана, были определены максимальные таможенные пошлины, а по ряду продуктов ставки таможенных пошлин были сохранены в форме специфических пошлин", - сказал глава ГТК.

Комментируя возможное влияние новой системы таможенных пошлин на поступления в государственный бюджет, Алиев отметил, что данное влияние будет незначительным.

"Прогноз по поступлениям в государственный бюджет 2018 года в размере 2,43 миллиарда манатов будет полностью выполнен", - сказал глава ГТК.

С первого января 2018 года в Азербайджане вступила в силу новая система таможенных пошлин.

Новые пошлины регулируются "Номенклатурой товаров внешнеэкономической деятельности, таможенными ставками на импорт и экспорт". Вступившая в силу с этого года новая система является трехступенчатой. С 2001 года в Азербайджане действовали семь ставок - "0", "0,5", "1", "3", "5", "10" и "15" процентов. Теперь же, с этого года, остаются только три ставки - "0", "5" и "15" процентов.

Большая часть товаров производственного назначения (сырье и оборудование) с этого года облагается по нулевой ставке, в том числе даже те, с которых раньше взималась таможенная пошлина в 0,5 процента. Это касается тех видов товарных групп (в частности, 84 и 85 группы), которые уже, по распоряжению Кабинета министров, при импорте облагаются НДС по нулевой ставке.

Таможенной ставкой в пять процентов облагаются полуфабрикаты. Что касается готовой продукции, то ставка по ним повысилась до 15 процентов.

Также, к примеру, ставка в 15 процентов вводится на импорт различных изделий из золота и серебра. Ставка на импорт книг, журналов, газет, брошюр и другой печатной продукции повысилась с трех до пяти процентов. При этом освобожден от пошлин импорт бумаги, используемой для выпуска газет. От импортных пошлин освобожден также ряд продукции из пластмассы, детали музыкальных инструментов, вертолеты, самолеты, ряд сортов живой рыбы. Для некоторых товаров, например детского питания, пошлины на импорт снижены.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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