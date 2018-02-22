Азербайджан и Египет подписали ряд документов о сотрудничестве (ФОТО)

22 февраля 2018 21:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Каире состоялось четвертое заседание Совместной комиссии по межправительственному экономическому, научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом, говорится в четверг в сообщении министерства экономики Азербайджана.

На заседании приняли участие делегации официальных лиц во главе с сопредседателями - министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром инвестиций и международного сотрудничества Египта Сахар Наср.

На заседании были обсуждены вопросы расширения и совершенствования договорно-правовой базы между Азербайджаном и Египтом, вопросы сотрудничества в области торговли, промышленности, инвестиций, коммуникаций и информационных технологий, энергетики, туризма, сельского хозяйства, орошения, окружающей среды, образования, здравоохранения и фармацевтики, в молодежной сфере, а также спорте.

Мустафаев отметил, что отношения, установленные между странами 27 лет назад, развиваются на принципах дружбы и взаимных интересов. По его словам, визиты общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Египет имеют большое значение для расширения азербайджано-египетского сотрудничества.

Мустафаев поблагодарил египетскую сторону за справедливую позицию по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и поддержку территориальной целостности Азербайджана. Министр отметил, что присоединение Египта в рамках Исламской организации сотрудничества к Координационной группе по агрессии Армении против Азербайджана внесет важный вклад в развитие данной структуры.

На заседании министр рассказал об экономике Азербайджана, о международных проектах, реализуемых с участием Азербайджана - железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, Бакинском международном морском торговом порте, Транскаспийском маршруте, международном транспортном коридоре Север-Юг, а также о проделанной в Азербайджане работе по улучшению бизнес и инвестиционной среды.

Министр инвестиций и международного сотрудничества Египта, сопредседатель межправкомиссии, Сахар Наср выразила удовлетворение визитом азербайджанской делегации в Египет и подчеркнула заинтересованность Египта в расширении связей с Азербайджаном. Сахар Наср рассказала о возможностях расширения сотрудничества, а также об экономике страны.

В рамках заседания между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентством по развитию экспорта Египта (EDA), а также между AZPROMO и Генеральным бюро по инвестициям и свободным зонам (GAFI) были подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Также был подписан протокол IV заседания межправкомиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом. Документ подписали сопредседатели комиссии Шахин Мустафаев и Сахар Наср.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане пройдет региональный форум национальных координаторов по Целям устойчивого развития
Политика 22 февраля 23:48
Египет готов сотрудничать с Азербайджаном во всех сферах - Президент
Политика 22 февраля 20:36
В Азербайджане выросли грузоперевозки
Бизнес 22 февраля 19:38
Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана сократились
Энергетика 22 февраля 18:01
Борьба с коррупцией в Азербайджане положительно оценивается международными структурами
Общество 22 февраля 17:48
Египет поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта в интересах азербайджанского народа
Нагорно-карабахский конфликт 22 февраля 17:16
Генсек ОИС: Ходжалинская трагедия - результат незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий
Политика 22 февраля 17:04
На границе Азербайджана и России установлен первый пограничный знак (ФОТО)
Политика 22 февраля 14:10
Парламентарии Эстонии выразили соболезнования в связи с 26-й годовщиной геноцида в Ходжалы
Нагорно-карабахский конфликт 22 февраля 14:07
Египет намерен привлечь азербайджанские инвестиции в развитие Суэцкого канала
Бизнес 22 февраля 10:58
Минэнерго Румынии о перспективе расширения "Южного газового коридора" (Эксклюзив)
Энергетика 22 февраля 08:00
В Стамбуле будут проведены конференции в память о Ходжалинском геноциде
Нагорно-карабахский конфликт 21 февраля 21:33
Посольство Азербайджана в Чехии и Торговая палата подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Экономика 21 февраля 21:06
В Ташкенте состоялся бизнес-форум с участием компаний Азербайджана и Узбекистана
Бизнес 21 февраля 19:14
Власти Египта опровергли участие в газовой сделке с Израилем
Израиль 21 февраля 17:13
Азербайджан готов принять ежегодное заседание ВБ и МВФ
Бизнес 21 февраля 16:45
Азербайджан и Иордания могут наладить прямое авиасообщение
Туризм 21 февраля 14:20
Анжей Каспшик о возможности увеличения частоты мониторинга на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 21 февраля 13:15