Азербайджан и Египет подписали ряд документов о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Каире состоялось четвертое заседание Совместной комиссии по межправительственному экономическому, научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом, говорится в четверг в сообщении министерства экономики Азербайджана.

На заседании приняли участие делегации официальных лиц во главе с сопредседателями - министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром инвестиций и международного сотрудничества Египта Сахар Наср.

На заседании были обсуждены вопросы расширения и совершенствования договорно-правовой базы между Азербайджаном и Египтом, вопросы сотрудничества в области торговли, промышленности, инвестиций, коммуникаций и информационных технологий, энергетики, туризма, сельского хозяйства, орошения, окружающей среды, образования, здравоохранения и фармацевтики, в молодежной сфере, а также спорте.

Мустафаев отметил, что отношения, установленные между странами 27 лет назад, развиваются на принципах дружбы и взаимных интересов. По его словам, визиты общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Египет имеют большое значение для расширения азербайджано-египетского сотрудничества.

Мустафаев поблагодарил египетскую сторону за справедливую позицию по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и поддержку территориальной целостности Азербайджана. Министр отметил, что присоединение Египта в рамках Исламской организации сотрудничества к Координационной группе по агрессии Армении против Азербайджана внесет важный вклад в развитие данной структуры.

На заседании министр рассказал об экономике Азербайджана, о международных проектах, реализуемых с участием Азербайджана - железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, Бакинском международном морском торговом порте, Транскаспийском маршруте, международном транспортном коридоре Север-Юг, а также о проделанной в Азербайджане работе по улучшению бизнес и инвестиционной среды.

Министр инвестиций и международного сотрудничества Египта, сопредседатель межправкомиссии, Сахар Наср выразила удовлетворение визитом азербайджанской делегации в Египет и подчеркнула заинтересованность Египта в расширении связей с Азербайджаном. Сахар Наср рассказала о возможностях расширения сотрудничества, а также об экономике страны.

В рамках заседания между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентством по развитию экспорта Египта (EDA), а также между AZPROMO и Генеральным бюро по инвестициям и свободным зонам (GAFI) были подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Также был подписан протокол IV заседания межправкомиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом. Документ подписали сопредседатели комиссии Шахин Мустафаев и Сахар Наср.

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