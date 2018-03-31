Прямые инвестиции в экономику Азербайджана составили около $6 млрд

31 марта 2018 11:36 (UTC+04:00)

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