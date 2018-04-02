Air Arabia изучает пути взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 2 апреля встретился с генеральным директором авиакомпании Air Arabia Адель Абдулла Али, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.

Встреча состоялась по приглашению Исакова по итогам переговоров с Адель Абдулла Али 11 февраля 2018 года, в рамках участия в шестом Всемирном саммите правительств в городе Дубай (ОАЭ).

Исаков проинформировал, что осенью в стране планируется проведение крупного авиационного форума с участием представителей мировых авиакомпаний и пригласил генерального директора Air Arabia принять участие в мероприятии.

Генеральный директор «Air Arabia» Адель Абдулла Али отметил, что по итогам встречи в Дубаи, представители авиакомпании начали работу по изучению внутреннего рынка Кыргызстана для взаимовыгодного сотрудничества.

По его словам, сфера туризма находится в постоянном поиске новых впечатлений для людей, в связи с чем Кыргызстан может быть интересен гражданам зарубежных стран.

Он особо подчеркнул, что развитие сферы авиации и туризма может также привести и к росту отечественной экономики.

Адель Абдулла Али сообщил, что Air Arabia планирует увеличивать пассажиропоток и помимо этого также обладает развитой туристической сетью в различных странах мира.

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