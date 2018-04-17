Азербайджан облегчит налогообложение бизнеса (ФОТО)

17 апреля 2018 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматривается облегчение налоговой нагрузки на малые и средние предприятия (МСП), сказал журналистам во вторник министр по налогам Микаил Джаббаров.

По его словам, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в последние месяцы ведется работа в направлении усовершенствования законодательства, регулирующего налоговую сферу, в первую очередь налогового кодекса и ряда других законодательных актов.

"Основная цель этого в значительной степени облегчить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес и улучшить налоговое администрирование и, таким образом поддержать развитие предпринимательской деятельности в стране. Особенно, как я и отметил, это касается малых и микро бизнеса. Что касается средних и крупных предприятий, то основными направлениями в данном случае являются повышение уровня прозрачности и внутренней отчетности деятельности со стороны этих предприятий, и соответствие требованиям государственного налогового законодательства. Это, в свою очередь, станет гарантией с одной стороны их конкурентоспособности, а с другой - сможет обеспечить стабильность налоговых выплат и заранее четко определять уровень поступлений в госбюджет. Это позволит своевременно реализовывать текущие государственные социальные инфраструктурные проекты", - сказал Джаббаров.

Он также отметил, что с законодательной точки зрения разница между дисциплированными налогоплательщиками и нарушителями будет расти.
"Таким образом, будет создано законодательство и администрирование, позволяющее дисциплированным предпринимателям осуществлять свою деятельность более спокойно и прозрачно", - сказал Джаббаров.

Налоговый кодекс Азербайджана действует с первого января 2001 года.

(Автор: Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЕС поможет Азербайджану в разработке встречных мер против уклонения от налогов (ФОТО)
Бизнес 11:20
В Азербайджане нужно внедрить механизм регулирования использования POS-терминалов
Бизнес 3 апреля 12:36
Азербайджанские студенты смогут пройти практику в министерстве по налогам (ФОТО)
Бизнес 3 апреля 11:38
Мобильный оператор Азербайджана заключил новый контракт в рамках концепции "интернет вещей"
ИКТ 23 февраля 18:09
В Азербайджане необходимо стимулировать безналичные платежи - министр
Бизнес 13 февраля 13:55
Микаил Джаббаров: Число налоговых проверок в Азербайджане сократится
Бизнес 13 февраля 13:53
Минналогов Азербайджана готовит пакет изменений в Налоговый кодекс
Бизнес 13 февраля 13:39
Минналогов Азербайджана изучит применение технологии блокчейн
Бизнес 13 февраля 13:31
В налоговой системе Азербайджана будет обеспечена прозрачность - министр
Бизнес 13 февраля 13:05
Микаил Джаббаров: В Азербайджане будет проводиться стимулирующая налоговая политика
Бизнес 13 февраля 11:46
Минналогов Азербайджана полностью приостановило проверки бизнеса
Бизнес 29 января 08:54
Предприниматели в Азербайджане могут получить новые налоговые льготы
Бизнес 24 января 16:52
Минналогов Азербайджана полностью приостановило проверки бизнеса
Бизнес 22 января 12:47
Назначен новый замминистра по налогам Азербайджана
Бизнес 22 января 11:15
Госкомтаможни Азербайджана внес ясность в вопрос объединения с минналогов
Бизнес 19 января 11:15
Бывший топ-менеджер Международного банка Азербайджана перешел в минналогов
Бизнес 18 января 22:02
Назначен новый советник министра по налогам Азербайджана
Бизнес 25 декабря 2017 13:50
Назначение Микаила Джаббарова министром по налогам является частью реформ по усовершенствованию администрирования в этой области - депутат
Политика 7 декабря 2017 23:00