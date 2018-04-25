Почему мобайл-банкинг так необходим для вашего бизнеса? (ВИДЕО)

Вы решили начать свое дело или ваш бизнес процветает на рынке несколько лет? Или, возможно, вы хотите оптимизировать работу компании, где вы трудитесь? Как правило, операции с деньгами часто занимают определенное количество времени. Немалую роль тут играют обстоятельства и наличие человеческого фактора (ожидание в очереди, обработка и выдача документов и валюты и т.д.). Этих длительных процедур хочет избежать каждый, особенно, если речь идет не о единичном счете, а о счетах компании, которыми нужно управлять и проводить с ними многочисленные операции.

Как компания каждый месяц вы сталкиваетесь с чередой необходимых задач, выполнение которых может занять у вас несколько часов, а то и дней, в зависимости от дня недели и времени суток.

Как было бы удобно, если бы все финансовые вопросы можно было решить в одном месте, в один день, а может даже и в один час, не правда ли? А ведь такое место есть. И оно называется myAccess – мобильный банкинг от AccessBank, а проще говоря, все услуги банка в ваших руках в одном мобильном приложении.

Но, чтобы все не звучало голословно, давайте разберемся подробнее, в чем именно мобайл-банкинг может помочь в финансовых операциях вашей компании.

Итак, мобайл-банкинг myAccess позволяет вам решить следующие задачи без затраты большого количества времени, а главное, не выходя из дома или офиса:

Перечислять зарплату сотрудникам: перечислять зарплату не каждому работнику по отдельности, а создавать списки получателей с определенной суммой перевода для каждого. Это удобная функция позволит вам за считанные секунды перечислить ежемесячную плату всем сотрудникам. При этом, если оплата происходит регулярно, также можно воспользоваться функцией регулярного платежного поручения. В этом случае, myAccess будет автоматически перечислять необходимую сумму выбранным получателям, пока вы не отмените эту операцию или не зададите конкретный срок ее выполнения.

Контролировать список всех транзакций. Важным преимуществом этой функции является то, что вам не придется каждый раз обращаться в банк за выпиской со счета (или счетов), а видеть на одной странице историю всех проделанных вами операций. Также у Вас появится возможность видеть детали каждой транзакции (время, получателя). Еще одна функция – поиск транзакций по сумме, получателям и отрезку времени, с помощью которой вы легко найдете необходимые операции. Это поможет тщательно контролировать средства на балансе, сроки оплаты.

Переводить и обменивать деньги. С помощью myAccess вы можете перечислить оплату за проект, зарплату с минимальной комиссией (а также без комиссии между текущими счетами внутри Access Bank-a). При этом, если вам нужно перевести сумму в иностранной валюте, Вы легко сможете проделать эту операцию в Access Bank перед переводом или непосредственно при переводе на карточку с иностранной валютой.

Оплачивать кредит. Оплата кредита (так же и автоматически) станет для вас вопросом нескольких секунд.

Таким образом, имея на своем телефоне мобильное приложение myAccess, вы не только сэкономите себе огромное количество ценного времени для других более важных задач, но и забудете про некоторые финансовые операции, которые вам приходилось осуществлять регулярно. Потому что myAccess будет делать все за вас.

Скачать приложение можно легко скачать по ссылке:

Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=az.myaccess

iTunes - https://itunes.apple.com/ru/app/myaccess-mobile/id1163184799?mt=8

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