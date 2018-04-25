Спрос на аукционе Центробанка значительно превысил предложение

25 апреля 2018 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана в ходе аукциона 25 апреля разместил на Бакинской фондовой бирже (БФБ) краткосрочные ноты на сумму 300 миллионов манатов, сообщает БФБ.

Срок обращения ценных бумаг составляет 28 дней.

Спрос на аукционе составил 681,87 миллионов манатов, средневзвешенная цена за одну ноту 99.3812 манатов. Срок погашения нот - 23 мая 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 25 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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