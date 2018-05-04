Турция может перейти к национальной валюте в торговле с Китаем – Эрдоган

4 мая 2018 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция может перейти к использованию национальной валюты в торговле с Китаем, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, в настоящее время Турция и Китай ведут переговоры, нацеленные на переход к национальной валюте во взаиморасчетах.

«Переход на национальную валюту в совместной торговле с Китаем в интересах Анкары и Пекина» - сказал Эрдоган.

Отметим, что согласно статистике Института статистики Турции (TUİK) в марте 2018 года совокупный объем турецкого экспорта составил 15,587 миллиарда долларов США, обеспечив рост на 7,7 процента по сравнению с мартом 2017 года.

В марте текущего года импорт в Турцию достиг 21,442 миллиарда долларов, увеличившись на 12,7 процента по сравнению мартом минувшего года.

В марте 2018 года импорт Турции из Китая составил 2,1 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турция еще не завершила операцию в сирийском Африне – Эрдоган
Турция 09:43
Правящая партия Турции официально выдвинула кандидатуру Эрдогана на президентских выборах
Турция 3 мая 13:15
Эрдоган пригласил корейских инвесторов принять участие в строительстве судоходного канала в Стамбуле
Бизнес 2 мая 12:39
Турция окажет поддержку развитию турсектора в Узбекистане – Эрдоган
Туризм 30 апреля 15:14
Турция и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности – Эрдоган
Турция 30 апреля 15:06
В марте 2018 года Турция увеличила объемы экспорта и импорта
Бизнес 30 апреля 12:20
Турция намерена укреплять отношения с Узбекистаном – Эрдоган
Турция 29 апреля 14:33
Эрдоган: Турция приветствует диалог Сеула и Пхеньяна
Турция 28 апреля 11:46
Досрочные выборы в Турции востребованы турецким народом - Эрдоган
Турция 27 апреля 13:07
Правящая партия Турции проведет акции поддержки выборов почти в 60 провинциях
Турция 26 апреля 15:45
Азербайджан и Турция будут развивать отношения во всех сферах - Эрдоган
Турция 25 апреля 16:23
Турция продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта – Эрдоган
Турция 25 апреля 15:59
Президент Турции посетит Узбекистан
Турция 24 апреля 14:06
В ряде европейских стран запретили проведение акций в знак поддержки правительства Турции
Турция 23 апреля 13:20
Досрочные выборы в Турции - опережающий шаг - Эрдоган
Турция 20 апреля 18:36
Эрдоган и лидер оппозиции обсудят проведения досрочных выборов в Турции
Турция 18 апреля 09:29
Главы Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии
Турция 17 апреля 17:21
Эрдоган проведет телефонный разговор с Хасаном Рухани
Турция 17 апреля 13:58