“Осенняя акция”: На квартиры премиум-класса в “Renessans Palace” объявляются скидки

18 сентября 2018 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самый большой жилой комплекс премиального класса в Баку - “Renessans Palace” объявил о начале новой акции, которая будет действовать в течение всей осени. Это станет последней скидочной кампанией “AS Group İnvestment” на дома, которые планируются к сдаче жильцам до конца текущего года.

Те, кто хотят, воспользовавшись “Осенней акцией”, стать владельцем квартиры премиального класса получат скидки до 15 процентов. А это означает экономию до 36 000 манатов.

В рамках кампании квадратный метр квартир в “Renessans Palace” будет продаваться по цене от 1900 манатов. А это считается ниже текущей рыночной цены для жилого комплекса премиального класса.

Еще одной возможностью, которая объявила компания “AS Qrup İnvestment” для этого комплекса является то, что купившие квартиры в течение этой осени смогут её оплатить в рассрочку на 36 месяцев без начисления всяких процентов.

По информации, полученной из компании, “Осенняя акция” станет последней скидочной кампанией в “Renessans Palace”. До конца текущего года планируется сдача комплекса жильцам, а это приведет к серьезному росту цен.

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