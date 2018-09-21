Крупный узбекский банк приступил к выдаче средств в рамках иностранных кредитных линий

21 сентября 2018 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Акционерный коммерческий банк «Хамкорбанк» предлагает предпринимателям Узбекистана кредитные продукты из средств финансовых институтов и кредитных линий иностранных банков, сообщили в пятницу в пресс-службе узбекского банка.

Эти предложения реализуются в соответствии с указами президента Узбекистана и Кабинета министров, согласно которым коммерческие банки страны должны проводить работы по освоению средств международных финансовых институтов и организаций.

Предпринимателям предлагаются кредитные линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатского банка развития (АБР), нидерландской инвестиционной организации Triple Jump, швейцарской инвесторганизации Blue Orchard, а также Международной ассоциации развития.

Средства по кредитной линии ЕБРР суммой до 1 миллиона долларов предоставляются на развитие деятельности субъектов малого бизнеса сроком на 18 месяцев для оборотных средств и 32 месяца – для инвестиционных целей.

Сумма кредита по линии АБР составляет до 300 тысяч долларов в сумовом эквиваленте сроком в 18 месяцев для оборотных средств и 60 месяцев – для инвестиционных целей.

Все кредиты имеют льготные периоды для погашения средств.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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