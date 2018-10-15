Азербайджан намерен значительно расширить производство алюминия

15 октября 2018 17:16 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК) готовит стратегию по расширению производства алюминия, сказал в понедельник журналистам генеральный директор корпорации Камран Набизаде.
"В настоящий момент на Гянджинском алюминиевом заводе, находящемся на нашем балансе, ежегодно производится 50-55 тысяч тонн алюминиевой продукции, в основном это алюминивые слитки и листы. Сейчас готовится новая стратегия по повышению ассортимента производимой продукции, в том числе, с целью расширения экспортного потенциала", - сказал Набизаде.
Стратегия, к которой привлечены зарубежные специалисты, продолжил он, включает, в частности, развитие Гянджинского глиноземного завода, создание в перспективе завода анодных блоков, повышение производства алюминия до 100-110 тысяч тонн в год.

Азербайджанская промышленная корпорация была создана в ноябре 2017 года. В корпорацию входят ряд государственных предприятий, в том числе действующих в сферах сельского хозяйства, туризма, металлургической промышленности. Главной задачей корпорации является модернизация системы управления этих предприятий, повышение их рентабельности, прозрачности и т.д.

(Автор: Илькин Шафиев)

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