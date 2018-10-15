Азербайджан намерен значительно расширить производство алюминия

"В настоящий момент на Гянджинском алюминиевом заводе, находящемся на нашем балансе, ежегодно производится 50-55 тысяч тонн алюминиевой продукции, в основном это алюминивые слитки и листы. Сейчас готовится новая стратегия по повышению ассортимента производимой продукции, в том числе, с целью расширения экспортного потенциала", - сказал Набизаде.