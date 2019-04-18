В Азербайджане сдано в эксплуатацию очередное предприятие по переработке кормов (ФОТО)

18 апреля 2019 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В селе Алханлы Физулинского района Азербайджана сдано в эксплуатацию предприятие по переработке кормов, сообщает в четверг Trend.

Предприятие сдано в рамках проекта «Деятельность по социально-экономическому развитию» (SEDA), совместно реализуемоuj правительством Азербайджана и Агентством США по международному развитию.

Выступая на мероприятии, проведенном в связи с открытием предприятия Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики, зампред правления Агентства Надир Адилов, замглавы ИВ Физулинского района Сулейман Алиев и представители проекта SEDA отметили важность реализации бизнес-проектов общинного типа в регионах, сдачи в эксплуатацию предприятия по переработке кормов в развитии МСБ в аграрном секторе, расширении работы в животноводческой и растениеводческой сферах в аграрном секторе, удовлетворении нужд в кормах и повышении занятости.

На предприятии построен производственный участок и склад, установлено соответствующее оборудование. Наряду с жителями Алханлы предприятием могут пользоваться и жители близлежащих сел.

В рамках совместного проекта в эксплуатацию сдано 25 предприятий по переработке кормов в 14 районах.

На мероприятии жители села выразили признательность главе государства за созданные условия.

В рамках вышеуказанного сотрудничества в этот же день в селе Годекгобу Зардабского района стал функционировать медпункт, а в селе Гусейнханлы в эксплуатацию сдан детсад.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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