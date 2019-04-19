В Азербайджане ожидается строительство завода по производству прицепов

19 апреля 2019 15:43 (UTC+04:00)

Гаджигабул /Trend/ - Автобусы ирано-азербайджанского производства предусмотрены как для местного рынка, так и экспорта.

Об этом сказал председатель правления ОАО "AzerMash" Эмин Ахундов, сообщает в пятницу Trend.

По словам Ахундова, автобусы будут вмещать более 41 пассажира.

Председатель правления добавил, что автомобили "Peugeot", производимые в Нефтчале, уже в продаже: «Пока продано более 100 автомобилей».

Ахундов добавил, что завод, фундамент которого был заложен, - новый проект AzerMash: «ОАО «AzerMash» и иранская компания по производству трейлеров «Марал» подписали контракт о дистрибьюторстве, который предусматривает продажу в Азербайджане прицепов для крупнотоннажных машин. Затем в Азербайджане ожидается строительство нового завода по производству прицепов».

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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