Мир откажется от доллара США, считают в Анкаре

БАКУ /Trend/ - Согласно анализу турецкого Центра политических, экономических и общественных исследований (SETA), в последующие годы ряд стран может полностью отказаться от использования американского доллара. Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что такие страны, как Турция, Китай и ряд других стран, уже в поиске альтернативной валюты.

Эти страны в дальнейшем будут использовать собственную валюту для совместной торговли.

"Отказ ряда стран от американского доллара приведет к тому, что другие страны тоже сделают это во избежание американского экономического давления", - говорится в отчете.



Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может перейти к использованию национальной валюты в торговле с Китаем.

По словам Эрдогана, Турция и Китай ведут переговоры, нацеленные на переход на национальную валюту во взаиморасчетах.

«Переход на национальную валюту в совместной торговле с Китаем в интересах Анкары и Пекина», - сказал он.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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