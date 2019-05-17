Делегация ЕС организовала бизнес-миссию в Лянкяранский регион Азербайджана

17 мая 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация Европейского союза (ЕС) организовала бизнес-миссию в Лянкяранский регион Азербайджана, посвященную развитию сельскохозяйственного сектора, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Представительство ЕС в Азербайджане.

«В деловую миссию ЕС были включены представители деловых кругов и дипломатических миссий ЕС. Деловая поездка была предназначена для изучения инвестиционных возможностей, а также для ознакомления с текущими тенденциями развития в регионе. В ходе поездки состоялись встречи с представителями местной администрации, сельскохозяйственного сервисного центра (DAIM) и ряда ведущих аграрных компаний. На первой встрече в Лянкяранском государственном центре аграрного развития была проведена презентация по сельскохозяйственному сектору в Лянкяране, и участники были проинформированы об электронных услугах и инновационных технологиях», - говорится в сообщении Представительства ЕС.

Как сообщается, затем была рассмотрена экономическая ситуация в регионе при участии руководителя Лянкяранского регионального управления министерства экономики Чингиза Ахмедова.

«Кроме того, в ходе визита была организована встреча с представителями ООО «Астара чай». На встрече участники были проинформированы об общей деятельности компании, состоялась поездка на завод по переработке и упаковке чая, а также были обсуждены возможности партнерства. Миссия также провела встречи с представителями Gilan Agro Citrus, «Лянкяранского консервного завода» и «Лянкяранского чайного завода»», - говорится в материале.

Как отмечается в сообщении, бизнес-миссия ЕС является частью проекта поддержки бизнес-форума ЕС-Азербайджан, который состоится в Баку 13 июня 2019 года. Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется Германо-Азербайджанской торговой палатой.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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