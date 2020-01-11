Глава Туркменистана поручил ускорить процесс приватизации

АШХАБАД/Trend/ - В Туркменистане большое внимание уделяется приватизации объектов госсобственности, привлечению иностранных инвестиций, поддержке частного предпринимательства, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Данный вопрос обсуждался на заседании правительства страны.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, отметив важность ускорения процесса приватизации объектов государственной собственности, подчеркнул, что осуществление этой деятельности призвано содействовать дальнейшему экономическому росту страны, а также развитию предпринимательства.

Вице-премьер Гочмырат Мырадов доложил о положении дел в курируемом секторе, в частности, об организации деятельности финансовой, экономической и банковской сфер, сообщает телеканал.

Напомним, что в Меджлисе (парламенте) Туркменистана идет подготовка закона о государственно-частном партнёрстве.

В числе первоочередных задач - поддержка предпринимательских инициатив граждан, стимулирование инвестиционной активности, приватизации и преобразования объектов государственной собственности в акционерные общества. В числе важнейших задач отмечено создание правовых основ для привлечения предпринимателей в сельскохозяйственное производство.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), объединяющий свыше 20 000 бизнесменов, был образован в 2008 году. Доля частного сектора экономики во внутреннем валовом продукте (ВВП) Туркменистана, без учёта топливно-энергетического комплекса, составляет на данном этапе более 60 процентов.

Отметим, что Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа - импортерами являются Китай и Россия.

Однако, с 2016 года туркменские предприниматели стали испытывать сложности из-за ограничений конвертации валюты, после снижения объемов экспорта природного газа. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал правительству Туркменистану ослабить меры валютного регулирования в отношении импорта и других текущих международных платежей.

МВФ подчеркнул, что реформы в реальном секторе экономики должны быть сосредоточены на существенном упрощении административных процедур и правил, ускорении реформ и приватизации государственных предприятий, а также на привлечении прямых иностранных инвестиций.

"Упрощенная основа функционирования свободных экономических зон потенциально поможет привлечь новые частные инвестиции, в том числе зарубежные, а полученный положительный опыт может быть более широко использован во всем Туркменистане", - отметили в МВФ. Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной экономике, что получило свое отражение в Конституции.

На данном этапе осуществлен ряд мероприятий - деноминация национальной валюты, в 2014 году страна перешла к международным стандартам бухгалтерского учета. На данном этапе создается нормативно-правовая база, сформированы товарно-сырьевая, валютная биржи, биржа труда, создаются условия для свободной оптовой торговли.

Поставлены цели по созданию в стране и других институтов рыночной инфраструктуры, товарного рынка, фондового рынка, рынка ценных бумаг, информационных, консультативных и аудиторских центров.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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