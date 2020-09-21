В Азербайджане состоялось обсуждение мер по улучшению инвестиционного климата

БАКУ /Trend/ - При участии заместителя министра экономики Азербайджана Ниязи Сафарова и президента Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамеда Мусаева состоялась онлайн-встреча, посвященная обсуждению повышения эффективности деятельности бизнес ассоциаций, усиления координации и совершенствования законодательной базы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на конфедерацию предпринимателей Азербайджана.

По данным ведомства, на мероприятии замминистра Сафаров отметил работу по устойчивому улучшению бизнес-среды, совершенствованию законодательной базы в этой сфере, производству качественной, конкурентоспособной продукции с применением современных технологий, а также меры системной государственной поддержки предпринимательства. По его словам, важно развивать государственно-частное партнерство, а также расширять сотрудничество с конфедерацией в этой сфере.

Доведя до внимания возможности, созданные государством для развития бизнеса, М.Мусаев в свою очередь отметил роль предпринимательства в экономическом развитии страны. Он подчеркнул, что глава государства пригласил азербайджанских бизнесменов, проживающих за рубежом, инвестировать в нашу страну, и отметил, что в 18 странах действуют иностранные представители конфедерации, посредством которых будут приняты меры для стимулирования инвестиций в Азербайджан.

В завершении встречи, выступившие на мероприятии высказали свои предложения по усилению деятельности отраслевых ассоциаций.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni