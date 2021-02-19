Туркменская Altyn Kanun будет сотрудничать с ассоциацией Andersen Global

БАКУ /Trend/ - Туркменская юридическая фирма Altyn Kanun подписала соглашение о сотрудничестве с Международной ассоциацией юридических фирм Andersen Global, сообщает Trend со ссылкой на Andersen Global.

“Наши согласованные ценности и ориентированный на клиента подход обеспечивают синергетическое сотрудничество, которое позиционирует нас на дальнейшее расширение по мере того, как мы продолжаем добавлять больше ресурсов в регионе”, - сказал редседатель Andersen Global Марк Форзатц.

Andersen Global является международной ассоциацией юридически самостоятельных, независимых фирм-членов. Andersen Global была учреждена в 2013 году американской фирмой-членом Andersen Tax LLC и насчитывает сегодня во всем мире более 7 тысяч специалистов, которые работают в фирмах-членах и сотрудничающих фирмах в более чем 253 географических точках.

Отметим, что юридическая фирма Altyn Kanun с 2008 по 2018 годы являлась ассоциированным членом международной юридической фирмы Dentons. Она партнер Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и активный член Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

Юридическая фирма Altyn Kanun была основана в 2008 году. Altyn Kanun оказывает широкий спектр юридических услуг ведущим транснациональным корпорациям, крупным национальным и международным финансовым институтам, инвестиционным фондам, государственным учреждениям, крупным отечественным и иностранным компаниям, работающим в различных секторах экономики.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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