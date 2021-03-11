В альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi сменится генсекретарь

Автопроизводители Nissan Motor Co, Renault SA и Mitsubishi Motors Corp назначили на должность генерального секретаря альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Вероник Сарла-Депот, которая на данный момент занимает пост директора организации альянса по закупкам (Alliance Purchasing Organization, APO).

Она сменит в должности Хади Заблит. Назначение вступит в силу 1 апреля, говорится в сообщении компании.

Сарла-Депот останется членом совета директоров группы Renault.

Ее задачами на новой должности будет координация крупнейших проектов альянса, ускорение и расширение операционного сотрудничества и увеличение сфер развития, отмечается в сообщении.

Сарла-Депот пришла в Renault в 1989 году на должность в подразделении по закупкам. Она занимала различные должности в Renault и Nissan во Франции и Японии.

Акции Renault в ходе торгов в среду дорожают на 0,9%.