БАКУ / Trend / - В Грузии увеличилась выручка от продажи золота, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

В 2020 году Грузия экспортировала 2,7 тонны сырого золота на сумму 97,5 миллиона долларов.

Согласно официальным данным, экспорт золота на фоне пандемии COVID-19 существенно не увеличился, но выручка от продажи золота выросла на 33,9 процента и составила 97,5 миллиона долларов (2019 год – 72,8 миллиона долларов).

В 2020 году Грузия продала 2,7 тонны золота в 4 страны, а в 2019 году – 2,6 тонны золота в три страны.

Наибольшее количество золота (2,6 тонны) было продано в Швейцарии.

ТОП стран по импорту необработанного или полуобработанного золота из Грузии:

1. Швейцария – 92,4 миллиона долларов;

2. Германия – 2,6 миллиона долларов;

3. Турция – 1,2 миллиона долларов;

4. Объединенные Арабские Эмираты – 1,2 миллиона долларов.

С января по апрель 2021 года 0,5 тонны золота на сумму 18,6 миллиона долларов было экспортировано Грузией в Швейцарию, Объединенные Арабские Эмираты, Германию и Турцию.

В прошлом году страна импортировала золота в виде сырого порошка на общую сумму 600 долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)