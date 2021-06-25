В Дашогузском регионе Туркменистана возводится первый частный холодильный склад по хранению сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В Дашогузском регионе Туркменистана возводится первый частный холодильный склад по хранению сельскохозяйственной продукции, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету «Туркменистан: Золотой век».

Сообщается, что склад рассчитан на единовременное хранение 350 тонн овощей и фруктов.

Согласно сообщению, благодаря государственным инвестициям сегодня в Дашогузском регионе имеется развитая инфраструктура по хранению основных видов выращиваемых здесь сельскохозяйственных культур, таких как хлопок, пшеница, рис.

Отметим, что государство оказывает целенаправленную поддержку для развития сельскохозяйственной отрасли в Туркменистане. В частности, переоснащается и модернизируется вся производственная инфраструктура агропромышленного комплекса, развивается химическая индустрия, закупаются современные тракторы, комбайны и другая техника.

В стране из пахотных земель созданы специальные земельные фонды сельскохозяйственного назначения. Из данных фондов в пользование акционерным обществам, фермерам, другим юридическим лицам и гражданам Туркменистана выделяются земельные участки сроком до 99 лет. Начиная с 2019 года повышены государственные закупочные цены на пшеницу и хлопок.

Кроме того, фермеры, сельскохозяйственные акционерные общества и научно-исследовательские институты, арендаторы, частные предприниматели и другие производители сельхозпродукции могут воспользоваться банковскими кредитами, в том числе для закупки спецтехники и оборудования. По льготным ценам сельхозпроизводители получают минеральные удобрения, семена и химические средства защиты растений.

Отметим, что сельское хозяйство в Туркменистане – одна из важнейших отраслей экономики. Основными видами сельскохозяйственных культур, выращиваемых на территории Туркменистана, являются пшеница, хлопчатник, рис, сахарная свекла, кормовые, овощные, бахчевые, плодовые и ягодные культуры.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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