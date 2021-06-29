Австрия планирует направить торговую миссию в Грузию - министерство

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Австрия сократила из-за пандемии COVID-19 экспорт в Грузию на 15 процентов - до 61,7 миллиона евро.

Об этом сообщили Trend в федеральном министерстве цифровых технологий и экономики Австрии.

"Негативная тенденция сохранилась и в январе - марте 2021 года: австрийский экспорт в Грузию сократился на 51,4 процента", - сказали в ведомстве.

По данным министерства. Грузия в прошлом году, напротив, увеличила экспорт в Австрию на 31 процент - до 4,7 миллиона евро. В первом квартале нынешнего года рост этого показателя составил 32 процента.

"Убеждены, что товарооборот с Грузией вырастет после окончания пандемии. Планируем, что наша торговая миссия посетит Грузию осенью 2021 года", - сказали в ведомстве.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)