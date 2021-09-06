Доставка товаров по Баку при покупке на портале kobmarket.az будет бесплатной

БАКУ /Trend/ - С шестого сентября при покупке товаров на портале www.kobmarket.az их доставка по Баку будет бесплатной, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Кампания продлится до шестого октября.

В настоящее время на портале www.kobmarket.az свои услуги предлагают около 80 онлайн-магазинов по продаже продуктов питания, оборудования, бытовой техники, стройматериалов, одежды, сувениров, аксессуаров, книг, канцелярских принадлежностей, музыкальных инструментов.

Портал создан при поддержке агентства для расширения возможностей онлайн-продаж предпринимателей, в частности, субъектов микро- и малого бизнеса.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)