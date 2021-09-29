Грузия и Азербайджан обсудят торгово-экономические отношения в ходе заседания межправкомиссии в Баку - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Грузия и Азербайджан обсудят ряд вопросов на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в рамках визита премьер-министра Грузии в Азербайджан. Об этом сказал вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает Trend в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, во время предыдущего визита в Азербайджан премьер-министра Ираклия Гарибашвили была достигнута договоренность о возобновлении работы межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, и в ходе данного визита стороны обсудят цели отраслевого сотрудничества и важные энергетические проекты, в которых совместно участвуют Грузия и Азербайджан.

По словам Залкалиани, также будут обсуждены торгово-экономические отношения и существующая инфраструктура в части транспортно-логистического сообщения: "Что касается существующей инфраструктуры с точки зрения коммуникации, я думаю, что межправительственная комиссия - это хорошая возможность перевести перспективы экономического сотрудничества между двумя стратегическими странами-партнерами в практическое измерение".

(Автор: Тамилла Мамедова)

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