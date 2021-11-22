США поддерживают диверсификацию экономики Азербайджана - посол

БАКУ/Trend/ - США поддерживают диверсификацию экономики Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"У нас есть долгая и прочная история поддержки разработки энергетических ресурсов Азербайджана, начиная с трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а затем, совсем недавно, с Южного газового коридора, по которому сегодня азербайджанский газ доставляется в Италию, тем самым поддерживая энергетическую независимость и энергетическую безопасность Европы. Мы также поддерживаем диверсификацию экономики Азербайджана в других областях, помимо энергетики. Правительство Азербайджана уделяет приоритетное внимание сельскому хозяйству, туризму, информационным технологиям и логистической инфраструктуре. Мы работаем во всех этих областях, чтобы помочь диверсифицировать экономику", - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)